Hertha gegen Bayern: «Dürfen nicht hochnäsig sein»

Gegen Schalke geht der Matchplan von Trainer Dardai auf. Plötzlich steht Hertha BSC punktgleich mit dem FC Bayern an der Tabellenspitze - und fährt nun zum Spitzenspiel nach München. Die Berliner haben Mut und zugleich Realismus im Gepäck.

Berlin (dpa) - Jetzt wird also über den großen FC Bayern gesprochen bei Hertha BSC. Am Mittwoch treten die Berliner beim deutschen Rekordmeister an. Das Neue dabei: Es ist das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga, der Erste Bayern gegen den punktgleichen Zweiten Hertha. Natürlich reist der Hauptstadtclub mit Respekt nach Süden, doch verschenken will Pal Dardai mit seinem Team die Zähler in der Allianz-Arena nicht. «Wir haben eine kleine, fleißige Mannschaft», sagte der Berliner Coach nach dem 2:0-Sieg gegen den FC Schalke 04, der von den Potenzen eigentlich auch weite über Hertha steht.