Politologe: Berlin muss mit AfD-Stadträten zusammenarbeiten

Die Berliner Politik muss nach Worten des Politologen Carsten Koschmieder zumindest auf Stadtrats-Ebene mit der AfD zusammenarbeiten. Alle Parteien hätten zwar bislang betont, nicht mit der AfD kooperieren zu wollen, sagte der Parteienforscher, der an der Freien Universität Berlin lehrt. Aber das Bezirksamt sei ein kollegial zusammenarbeitendes Gremium. «Da kann man nicht gegeneinander arbeiten», sagte Koschmieder. Nach den Wahlen in Berlin hat die AfD rechnerisch Anspruch auf sieben Stadtratsposten in sieben Bezirken. Das ist bundesweit ein Novum.

Als Stadträte hätten AfD-Politiker einen großen Gestaltungsspielraum, sagte Koschmieder: «Das ist nicht irgendein kleiner Dorfbürgermeister, da geht es um zweistellige Millionenbeträge.» Das Geld würden AfD-Stadträte dann natürlich entsprechend ihrer politischen Überzeugungen verteilen. Er habe ungute Vorahnungen, wie ein AfD-Bildungsstadtrat mit Brennpunktschulen mit hohem Ausländeranteil verfahren würde.

Letzte Änderung: Montag, 19. September 2016 06:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen