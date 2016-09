Misshandlungen im Maßregelvollzug: Zwei Männer vor Gericht

Zwei Männer, die Mitpatienten im Krankenhaus des Maßregelvollzugs in Berlin-Reinickendorf wochenlang misshandelt haben sollen, stehen ab heute vor dem Landgericht. Den 21 und 22 Jahre alten Angeklagten werden insgesamt 57 Fälle in der Zeit von Oktober bis Ende November 2015 zur Last gelegt. Sie sollen mehrere Mitinsassen unter anderem geschlagen, gebissen und sexuell genötigt haben. Bei einigen Übergriffen sollen die Verdächtigen Hilfsmittel wie Antennenkabel, Pfannenwender und Gürtel verwendet haben. Für den Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung, räuberischer Erpressung sowie sexueller Nötigung sind bislang sechs Verhandlungstage geplant.

Letzte Änderung: Montag, 19. September 2016 03:40 Uhr

Quelle: dpa

