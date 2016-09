dpa

Umfrageergebnisse zu deutsch-polnischer Buslinie

Ja oder Nein zu einer deutsch-polnischen Buslinie in den Städten Guben und Gubin? Die beiden Grenzstädte haben ihre Bürger befragt - das Ergebnis stellt eine Kommission heute in Guben (Spree-Neiße) vor, wie die Stadtverwaltung ankündigte. Die Städte wollen sich an dem Willen ihrer Bürger orientieren, ob eine solche Buslinie sinnvoll wäre. Grenzüberschreitende Buslinien gibt es bereits andernorts, zum Beispiel in Frankfurt/Oder und Slubice.

Letzte Änderung: Montag, 19. September 2016 01:40 Uhr

