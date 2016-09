Harald Wolf gewinnt Direktmandat in Lichtenberg gegen Geisel

Berlins Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) ist im Kampf um ein Direktmandat in Lichtenberg am Linke-Politiker Harald Wolf gescheitert. Der frühere Wirtschaftssenator gewann am Sonntag bei der Abgeordnetenhauswahl im Stimmbezirk 6 in Lichtenberg mit 28,5 Prozent der Stimmen. Geisel - bis 2014 drei Jahre lang Bezirksbürgermeister in Lichtenberg - erzielte 26,8 Prozent der Stimmen.

Letzte Änderung: Sonntag, 18. September 2016 22:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen