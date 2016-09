dpa

Unions-Politiker warnen vor Linksbündnis im Bund

Angesichts einer möglichen rot-rot-grünen Landesregierung in Berlin haben führende Unionspolitiker vor einem Linksbündnis im Bund gewarnt. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte am Sonntagabend in der «Berliner Runde» im ZDF: «Es geht darum, Rot und Grün zum Schwur zu verpflichten, dass sie kein Linksbündnis eingehen.» Sein CDU-Kollege Peter Tauber betonte: «Es gilt, eine rot-rot-grüne Regierung zu verhindern.» Die Union werde 2017 dafür kämpfen, dass ohne CDU/CSU keine Regierung gebildet werden könne.

Die SPD-Generalsekretärin Katarina Barley verwies auf einen Leitantrag ihrer Partei, in dem klare Anforderungen an mögliche Koalitionspartner genannt werden. «Die Linke muss sich entscheiden zwischen einer Linkspartei von Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch», sagte Barley im ZDF. Der Linken-Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn entgegnete: «Wir werden uns für einen Politikwechsel entscheiden.» Die große Koalition im Bund sei «derzeit nicht regierungsfähig».

Bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin haben die bisherigen Regierungspartner SPD und CDU historisch schlecht abgeschnitten und können ihre Koalition nicht fortsetzen. Die SPD kann aber weiter regieren. Dafür muss sie sich zwei Partner suchen - Zweierbündnisse haben in der Hauptstadt keine Mehrheit mehr.

