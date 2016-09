IHK: Künftiger Senat muss Berlin zur «smarten Stadt» machen

Der künftige Senat muss aus Sicht der IHK Berlin eine Gesamtstrategie für eine digitale Infrastruktur der Stadt entwerfen. «Berlin hat beste Voraussetzungen, Impulsgeber und Schaufenster für die smarte Stadt von morgen zu werden», sagte Beatrice Kramm, die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer. Notwendig sei etwa, flächendeckend elektronische Akten zu nutzen und so Abläufe für Bürger und Unternehmen zu beschleunigen

«Das Thema Bildung muss in der neue Legislaturperiode eine deutlich zentralere Rolle spielen, damit sich künftig wieder mehr Jugendliche für den Weg in eine Ausbildung entscheiden», nannte Kramm eine weitere Forderung. Denkbar sei etwa der Posten eines Staatssekretärs für berufliche Bildung und mehr Themen aus Wirtschaft und Arbeitswelt in der Schule. «Ziel muss es sein, dass die Unternehmen alle Ausbildungsplätze besetzen können.»