Grüne: Ein «Weiter so» wird es mit uns nicht geben

Die Grünen in Berlin wollen selbstbewusst in mögliche Koalitionsgespräche mit der SPD und den Linken gehen. «Wir haben immer deutlich gemacht, dass wir einen politischen Neuanfang für Berlin wollen», sagte Grünen-Landeschef Daniel Wesener am Sonntagabend. Seine Partei werde daher kein Mehrheitsbeschaffer für die SPD sein. «Ein «Weiter so» wird es mit uns in einer sozialdemokratischen Landesregierung nicht geben.» Nach den deutlichen Verlusten von CDU und SPD bei der Wahl am Sonntag ist für eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus ein Dreier-Bündnis nötig. Rechnerisch gibt es dabei jedoch auch Varianten ohne die Grünen.

Zwei von drei Zielen bei der Abgeordnetenhauswahl habe seine Partei bereits erreicht, sagte Wesener weiter. «Die rot-schwarze Koalition ist abgewählt.» Außerdem werde das Ergebnis in absoluten Zahlen wohl das beste werden, dass je ein Grünen-Landesverband geholt habe. Jetzt komme es auf den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) an, sich für ein Bündnis mit den Grünen zu entscheiden. «Sollte er eine Koalition mit CDU und FDP wählen, muss er sich erklären», machte der Spitzenkandidat deutlich.

