Parteienforscher: AfD keine Eintagsfliege

Die AfD dürfte aus Sicht des Parteienforschers Oskar Niedermayer (FU Berlin) nicht so schnell wieder aus der politischen Landschaft verschwinden. «Ich glaube nicht, dass die AfD so eine Eintagsfliege ist wie viele andere Parteien», sagte Niedermayer. Im Vergleich zur Piratenpartei etwa habe die AfD andere Voraussetzungen: «Die AfD hat ein größeres Wählerpotenzial», so der Politikwissenschaftler. Zudem würden die Themen Islam und Integration die Bevölkerung noch über Jahrzehnte beschäftigen.

Mit Blick auf die Regierungskoalition sagte Niedermayer: «Vielleicht wird die SPD am Anfang sagen, wir lassen es nicht gleich auf Rot-Rot-Grün zulaufen. Damit man so eine Art Erpressungspotenzial hat. Aber am Ende ist es die einzig realistische Möglichkeit.»

