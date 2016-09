dpa

Göring-Eckardt: Berlin-Wahl ist Erfolg für die Grünen

Trotz leichter Verluste ist das Ergebnis der Grünen bei der Berlin-Wahl aus Sicht der Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, ein Erfolg. «Es ist irgendwie gewonnen», sagte sie am Sonntag in Berlin. Die Grünen hätten ihr Ergebnis von 2011 fast gehalten. «Das ist wirklich ein Erfolg unter diesen schwierigen Bedingungen, die wir jetzt gerade hier haben.» Entscheidend sei, dass es in Richtung Regierungsbeteiligung gehe. Nicht schön sei das zweistellige Ergebnis der AfD.

