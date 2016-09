dpa

CDU-Spitzenkandidat Henkel räumt Niederlage ein

CDU-Spitzenkandidat Frank Henkel hat das Abschneiden seiner Partei als absolut unbefriedigend bezeichnet. «Die Wählerinnen und Wähler haben der großen Koalition einen deutlichen Denkzettel verpasst», sagte Henkel am Sonntagabend. «Wir haben eine gute Bilanz, aber ganz offensichtlich ist es uns in diesem Wahlkampf nicht gelungen, die Bilanz in eine erfolgreiche Kampagne und in Wählerstimmen umzusetzen». Henkel warnte vor einer Spaltung in linke und rechte Lager und sagte: «Wir stehen zu Sondierungsgesprächen bereit.» Das Ergebnis werde am Montag im Präsidium der CDU und im Landesvorstand aufgearbeitet.

