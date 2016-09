dpa

Von Storch sieht AfD auf dem Weg in Bundestag

Die stellvertretende AfD-Parteivorsitzende Beatrix von Storch hat das Abschneiden ihrer Partei als großen Erfolg gewertet. «Wir haben ein großartiges Ergebnis erreicht», sagte von Storch am Sonntagabend. Die AfD sei in der Hauptstadt angekommen und auch auf direktem Weg in den Bundestag, so von Storch. «Von heute geht ein klares Signal aus.» Nach der ersten Hochrechnung kommt die AfD auf 12,2 Prozent bei der Abgeordnetenhauswahl.

Letzte Änderung: Sonntag, 18. September 2016 18:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen