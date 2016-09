dpa

CDU wirbt für Koalition jenseits eines «Linksbündnisses»

Nach dem Ende der großen Koalition in Berlin wirbt die CDU für ein Dreibündnis unter ihrer Beteiligung. «Herr Müller muss klären, ob er ein Linksaußen-Bündnis möchte oder ob er auf Stabilität in der Mitte setzt», sagte Vorstandsmitglied Monika Grütters am Abend. Es gebe auf jeden Fall Mehrheiten jenseits von Rot-Grün-Rot, etwa eine Bündnis mit der CDU und den Grünen oder der FDP. CDU und SPD haben nach Hochrechnungen deutlich verloren, eine Mehrheit ist nur noch in einem Dreierbündnis möglich. «Das letzte Jahr war von Streitereien geprägt, die die SPD losgetreten hat», sagte Grütters.

