Linke-Spitzenkandidat Lederer: Wahlziel mehr als erreicht

Der Linke-Spitzenkandidat in Berlin, Klaus Lederer, hält seine Partei für einen der großen Sieger bei der Abgeordnetenhauswahl. «Wir haben unser Wahlziel mehr als erreicht. Und das bei einer deutlich gestiegenen Wahlbeteiligung. Ich hätte das so nicht für möglich gehalten», sagte Lederer am Sonntagabend.

Letzte Änderung: Sonntag, 18. September 2016 18:50 Uhr

