AfD sieht sich als «eigentlicher Gewinner» der Wahl

Obwohl sie nicht an ihre jüngsten Erfolge im Osten anknüpfen konnte, sieht sich die AfD als Siegerin der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. «Der eigentliche Gewinner ist doch die AfD», sagte Spitzenkandidat Georg Pazderski am Sonntagabend bei einer Wahlparty seiner Partei im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf.

Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern war die AfD Anfang des Monats an der CDU vorbeigezogen und aus dem Stand die zweitstärkste Kraft hinter der SPD geworden. «Berlin ist - kurz gesagt - eine linke Stadt», sagte die Vize-Parteivorsitzende Beatrix von Storch. In so einem Umfeld ein zweistelliges Ergebnis zu erzielen sei aus ihrer Sicht bereits ein Erfolg.