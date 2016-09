dpa

SPD-Generalsekretärin Barley: Müller hat klare Kante gezeigt

Die SPD-Generalsekretärin Katarina Barley hat sich erfreut über den Erfolg ihrer Partei bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin gezeigt. Die SPD sei bei weitem die stärkste Partei geworden und nun in der guten Lage zu schauen, mit wem sie regieren könne, sagte Barley am Sonntagabend in der ARD. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller habe «klare Kante gegen Rechts gezeigt», was sicher ein Grund für den Erfolg gewesen sein. Andere hätten dagegen auf Rechtspopulismus mit Rechtspopulismus reagiert und damit die Atmosphäre vergiftet, sagte Barley.

Sonntag, 18. September 2016

Quelle: dpa

