dpa

Wahlleitung: Menschen in Schlangen werden berücksichtigt

Teils lange Schlangen bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin - in der Hauptstadt muss nach Angaben der Landeswahlleitung jedoch niemand Sorgen haben, dass er seine Stimme nicht abgeben kann. Die Wahlberechtigten, die sich am Sonntag vor 18.00 Uhr an den Wahllokalen angestellt hätten, könnten auf jeden Fall ihre Kreuzchen machen - auch wenn es dann nach 18.00 Uhr sei, sagte eine Sprecherin. Vor manchen Wahllokalen hatte es den Angaben zufolge auch kurz vor der offiziellen Schließung noch Schlangen gegeben.

Letzte Änderung: Sonntag, 18. September 2016 18:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen