Rot-schwarz abgewählt: SPD will Dreierbündnis schmieden

Nach der Wahl muss sich Regierungschef Müller zwei neue Partner suchen, um das Rathaus zu halten. Die Grünen sehen sich als Königsmacher. Doch Müller will mit allen reden. Nur nicht mit einer Partei.

Berlin (dpa/bb) - Im Berliner Senat könnte es erstmals ein Dreier-Bündnis geben. Am wahrscheinlichsten gilt die bundesweit erste rot-grün-rote Koalition unter Führung der SPD. Sie und ihr bisheriger Regierungspartner CDU mussten bei der Abgeordnetenhauswahl am Sonntag deutliche Verluste hinnehmen und haben gemeinsam keine Mehrheit mehr. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) kündigte an, mit allen vertretenen Parteien außer der AfD Sondierungsgespräche zu führen. Ziel sei eine stabile Regierung. «Wir haben unser Ziel erreicht: Wir sind stärkste politische Kraft in dieser Stadt geblieben und wir haben einen Regierungsauftrag.»