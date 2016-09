Mehr als 100 000 Besucher bei Berlin Art Week

Die Berlin Art Week hat erneut mehr als 100 000 Besucher angezogen. Damit sei das Interesse an der Kunstwoche im Herbst stabil geblieben, erklärten die Organisatoren am Sonntag. Das Programm ging am Abend mit den Messen abc (art berlin contemporary) und Positions zu Ende. Insgesamt waren dieses Jahr mehr als 50 Partner mit rund 120 Veranstaltungen beteiligt.

Die Art Week 2016 habe besonders viele Gelegenheiten zu Entdeckungen gegeben, erklärte die landeseigene Kulturprojekte Berlin GmbH als Organisator. Im Vordergrund seien nicht nur große Künstlernamen gestanden, sondern auch die Vielfalt der Themen. Nach Angaben von Wirtschaftssenatorin Cornelia Yzer (CDU) liegt der Umsatz des Kunstmarkts in Berlin inzwischen bei jährlich rund 700 Millionen Euro.

