Offiziell: Kohlmann auch 2017 Kapitän des Davis-Cup-Teams

Michael Kohlmann wird auch 2017 das deutsche Davis-Cup-Team als Kapitän betreuen. Das bestätigte der Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB), Ulrich Klaus, am Sonntag nach dem 3:2-Sieg im Relegationsspiel gegen Polen. Mit dem schwer erkämpften Erfolg in Berlin hatte sich die deutsche Auswahl für ein weiteres Jahr den Verbleib in der Weltgruppe der besten 16 Nationen gesichert. Kohlmann war vor vier Jahren zunächst als Assistent von Patrik Kühnen zur Mannschaft gekommen, amtiert seit 2015 als Kapitän und ist auch für den Nachwuchs zuständig. Sein Vertrag für diesen Bereich wurde laut Klaus um zwei Jahre verlängert.

Letzte Änderung: Sonntag, 18. September 2016 17:30 Uhr

Quelle: dpa

