Zehntausende Besucher feiern den Weltkindertag in Berlin

Zehntausende Kinder und Erwachsene haben am Sonntag den Weltkindertag auf dem Potsdamer Platz in Berlin gefeiert. Das Deutsche Kinderhilfswerk und Unicef rechneten insgesamt mit 100 000 Teilnehmern. Kinder und Erwachsene konnten sich ab dem späten Vormittag über die Rechte von Kindern informieren und an verschiedenen Spiel- und Bastelaktionen teilnehmen. Zu den Gästen zählte auch Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD). Unter dem Motto «Kindern ein Zuhause bieten» machten bundesweit Kinderrechtsorganisationen zum Weltkindertag auf die Situation von Kindern und ihren Rechten aufmerksam. Sie riefen dazu auf, Eltern besser zu unterstützen, um die vielfältigen Fähigkeiten und Begabungen der Kinder zu fördern.

