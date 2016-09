Berlin stimmt ab: Schlange stehen vor dem Wahllokal

Wer kommt ins neue Abgeordnetenhaus? Berlin wählt seit dem Morgen. Teilweise heißt es sogar Schlange stehen in den Wahllokalen.

Berlin (dpa/bb) - Wer regiert künftig die Hauptstadt? Berlin wählt seit dem Morgen ein neues Abgeordnetenhaus. Um 8 Uhr öffneten die Wahllokale in den zwölf Berliner Bezirken - teilweise bildeten sich Schlangen beim Gang zur Urne. Rund 2,48 Millionen Menschen sind aufgerufen, über die mindestens 130 Sitze im Landesparlament zu entscheiden. Parallel dazu werden auch die Kommunalparlamente gewählt. 927 Kandidaten von 21 Parteien treten an.

Die Landeswahlleitung rechnet mit einer hohen Wahlbeteiligung. Bei den Anträgen auf Briefwahl wurde bereits ein Rekord verzeichnet. In einem Wahllokal in Kaulsdorf mussten Wähler am Vormittag bereits bis zu 20 Minuten warten, bis sie ihre Stimmen abgeben konnten. Unter den Wählern waren Ältere aber auch Familien mit Kindern. Auch in Pankow dauerte es laut «Tagesspiegel» länger: «Jeder Zweite ist mit Kind, Kinderwagen und Laufrad unterwegs.» Und eine Twitter-Userin fragt: «Ist die Schlange vor dem Wahllokal schon so lang wie auf dem Bürgeramt oder geht es noch?»