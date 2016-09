Waldbrandgefahr in Brandenburg deutlich gesunken

Nach teilweise heftigen Regenfällen ist die Waldbrandgefahr in Brandenburg am Sonntag deutlich gesunken. Während am Vortag noch in neun Landkreisen die höchste Waldbrandwarnstufe fünft galt, zeigte die Warnkarte am Sonntag nur doch in den drei nördlichen Landkreisen Uckermark, Oberhavel und Ostprignitz-Ruppin die Warnstufe vier. In neun Landkreisen wurde die Gefahr als gering oder sogar sehr gering eingestuft.

«Es hat am Samstag ja auch in Brandenburg ganz schön geschüttet», sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). So seien in der Nacht zum Samstag etwa im Fläming gut 20 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen worden, über Tag waren es in der Mitte Brandenburgs gut 23 Liter.

In den kommenden Tagen soll es aber wieder meist trocken bleiben. Nach gelegentlichen Regenfällen am Sonntag sagen die Meteorologen bis zur Wochenmitte sonniges Spätsommerwetter voraus.

Letzte Änderung: Sonntag, 18. September 2016 11:50 Uhr

Quelle: dpa

