dpa

Wahl läuft: Erste Spitzenkandidaten geben Stimme ab

Frank Henkel (CDU) hat schon, Michael Müller (SPD) muss noch: Seit dem Morgen können die Berliner ihre Stimme bei der Wahl zum neuen Abgeordnetenhaus abgeben. Die Wahllokale in den zwölf Berliner Bezirken öffneten um 8 Uhr. CDU-Spitzenkandidat Frank Henkel gab seine Stimme zusammen mit Frau und Sohn in Weißensee ab. Auch der Spitzenkandidat der FDP, Sebastian Czaja, war schon wählen - zusammen mit seiner Frau in Dahlem. Berlins Regierungschef Müller wird am Mittag bei der Stimmabgabe in Tempelhof erwartet.

Rund 2,48 Millionen Menschen sind aufgerufen, über die mindestens 130 Sitze im Landesparlament zu entscheiden. Die Landeswahlleitung geht von einer hohen Wahlbeteiligung aus. Alle Meinungsumfragen sehen die SPD trotz starker Verluste vorn. Eine Fortsetzung der Koalition mit der CDU ist aber wohl nicht möglich - genau wie jede andere Zweierkoalition.

Letzte Änderung: Sonntag, 18. September 2016 10:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen