Schlange stehen: Rege Wahlbeteiligung in Berlin

Berlin wählt ein neues Abgeordnetenhaus - bis zum Mittag haben schon mehr als Viertel der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Fällt die Wahlbeteiligung hoch aus? In manchen Wahllokalen hieß es: erst warten, dann Kreuzchen machen.

Berlin (dpa/bb) - Wer regiert künftig die Hauptstadt? Das bewegt offenbar mehr Menschen in Berlin als bei der vergangenen Wahl: 25,1 Prozent der Wahlberechtigten waren bis 12 Uhr wählen - 6,0 Prozentpunkte mehr als 2011, wie die Landeswahlleitung am Sonntag erklärte. Damals hatten bis dahin 19,1 Prozent abgestimmt.

Rund 2,48 Millionen Menschen sind aufgerufen, über die mindestens 130 Sitze im Landesparlament zu entscheiden. Parallel dazu werden die Kommunalparlamente gewählt. 927 Kandidaten von 21 Parteien treten an. Die Wahl in den 1779 Wahllokalen in den 12 Bezirken der Hauptstadt sei zunächst ohne besondere Vorkommnisse verlaufen, hieß es weiter.

Wer persönlich wählen ging, musste am Sonntag immer wieder Schlange stehen: In einem Wahllokal in Kaulsdorf dauerte es am Vormittag bis zu 20 Minuten, bis man zur Urne gehen konnte. Auch in Friedrichshain, Kreuzberg, Prenzlauer Berg, Pankow oder Marzahn gab es laut «Tagesspiegel» volle Wahllokale. Eine Twitter-Userin fragte schon: «Ist die Schlange vor dem Wahllokal schon so lang wie auf dem Bürgeramt oder geht es noch?»