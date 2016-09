16-jähriger Flüchtling wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht

Der Fall sorgte zu Jahresbeginn im äußersten Nordwesten Brandenburgs für großen Wirbel. Ein junger Flüchtling muss sich nun wegen Missbrauchs vor Gericht verantworten.

Perleberg/Potsdam (dpa/bb) - Wegen Kindesmissbrauchs muss sich ein 16 Jahre alter Flüchtling aus Afghanistan am Dienstag am Amtsgericht Perleberg verantworten. Er soll Ende Januar im kleinen Prignitz-Dörfchen Glöwen zwei Kinder sexuell bedrängt haben. Laut Anklage missbrauchte der jugendliche Afghane am 20. Januar zunächst einen Elfjährigen. Zwei Tage später soll er sich einem Neunjährigen genähert haben. Wegen des Alters des Angeklagten kommt Jugendstrafrecht zur Anwendung. Die Verhandlung ist daher nicht-öffentlich.