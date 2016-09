dpa

Hertha: Mit «vollem Risiko» auf Sieg gegen Schalke spielen

Hertha BSC will mit «vollem Risiko» heute im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 den nächsten Sieg in der Fußball-Bundesliga einfahren. Das versprach Berlins Trainer Pal Dardai vor der Partie am 3. Spieltag gegen die noch punktlosen Schalker. Die Hertha ist mit zwei Siegen so gut wie noch nie eine Spielzeit gestartet.

Auf Innenverteidiger John Anthony Brooks muss Dardai verzichten. Den US-Amerikaner plagen muskuläre Probleme an den Adduktoren. Im Frühjahr hatte Hertha den Erzrivalen in Berlin mit 2:0 bezwungen - es war der erste Sieg gegen die Knappen nach fast zehn Jahren.

Letzte Änderung: Sonntag, 18. September 2016 08:50 Uhr

