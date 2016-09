Starke Füchse im Soll: Nun gegen Balingen nachlegen

Drei Spiele, drei Siege: Die Füchse Berlin sind fulminant in die neue Saison gestartet. Noch weiß das Team vom Trainer Richardsson aber nicht, wo es genau steht. Eine Antwort könnten die kommenden beiden Heimspiele geben.

Wuppertal/Berlin (dpa) - Bob Hanning hatte genug gesehen. Der Manager der Füchse Berlin konnte noch vor Spielende beruhigt in sein Auto steigen und nach Magdeburg fahren. Seine A-Jugend bestritt dort am Sonntag ihr Auswärtsspiel. Die Füchse-Profis hatten ihre Aufgabe bei Schlusslicht Bergischer HC souverän mit 31:20 erfüllt und nach dem 36:26-Erfolg gegen GWD Minden das zweite Schützenfest binnen dreier Tage gefeiert.

Mit drei Siegen aus drei Spielen liegen die Füchse in der Handball-Bundesliga voll im Soll. Die Konkurrenz traut der verstärkten Mannschaft in dieser Saison einiges zu. Und auch einige Spieler der Berliner scheuen nicht davor zurück, die Champions League als Ziel auszugeben. Für Hanning geht das aber zu schnell. «Wir haben jetzt zwei Heimspiele gegen unangenehme Gegner, die wir gewinnen müssen. Danach sehen wir, wo die Reise in dieser Saison hingehen kann», meinte der Füchse-Macher.