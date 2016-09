Füchse mit Kantersieg beim Bergischen HC

Die Füchse Berlin haben auch ihr drittes Spiel in der noch jungen Saison der Handball-Bundesliga gewonnen. Der Club-Weltmeister siegte am Samstagabend beim Schlusslicht Bergischer HC deutlich mit 31:20 (10:15) und feierte nach dem 36:26-Erfolg gegen GWD Minden das zweite Schützenfest binnen drei Tagen. Mattias Zachrisson überragte wie schon gegen Minden. Der Schwede traf dieses Mal sogar zehn Mal. Petar Nenadic steuerte sieben Treffer bei.

Beide Teams begegneten sich vor 2165 Zuschauern in der Uni-Halle von Wuppertal zunächst auf Augenhöhe. Das Schlusslicht hielt kämpferisch gegen den Favoriten aus der Hauptstadt dagegen. Erst gegen Ende der ersten Hälfte ließen die Gastgeber etwas nach, was die Füchse ausnutzten: Erstmals lagen sie in der 25. Minute durch den Treffer von Zachrisson zum 12:9 mit drei Toren vorn.