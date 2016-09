Atlantic Cup überrascht im BBAG-Auktionsrennen

Der 108:10-Außenseiter Atlantic Cup mit Jockey Ian Ferguson im Sattel hat am Samstag in Hoppegarten das mit 52 000 Euro dotierte BBAG-Auktionsrennen gewonnen. Der dreijährige Hengst verwies in einem packenden Galopp-Finale vor 4300 Zuschauern seine beiden in Hoppegarten trainierten Altersgefährten Vatenko (Bauyrzhan Murzabayev) und die 19:10-Favoritin Halli Galli (Martin Seidl) auf die Plätze.

Atlantic Cup gehört Stefan Zerrath, der die Siegprämie von 25 000 Euro kassierte. Trainer Axel Kleinkorres scherzte bei der Siegerehrung: «Die anderen wollten Halli Galli machen, jetzt haben wir es gemacht.» Es war der vorletzte Renntag in diesem Jahr in Hoppegarten.

Letzte Änderung: Samstag, 17. September 2016 18:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen