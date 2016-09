Meniskus-Riss: Hertha-Torwart Körber am Knie operiert

Torwart Nils Körber vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ist am Freitagabend am Knie operiert worden. Das teilte der Verein am Samstag mit. Der Ersatz-Keeper hatte sich am Freitagvormittag im Training einen Meniskus-Riss zugezogen. Wie lange Körber ausfallen wird, steht noch nicht fest. «Das ist im ersten Moment natürlich sehr bitter für Nils. Wir hoffen, dass er schnell wieder auf den Platz zurückkehrt und wir alle werden ihn dabei intensiv unterstützen», wird Manager Michael Preetz in der Vereinsmitteilung zitiert.

Letzte Änderung: Samstag, 17. September 2016 17:20 Uhr

Quelle: dpa

