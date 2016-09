Unions Redondo freut sich über Premieren-Tor

Für einen Abstecher zum am Samstag beginnenden Münchner Oktoberfest hatten die Profis des Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin keine Zeit. Einen Tag nach dem 2:1-Erfolg in Unterzahl bei 1860 München kehrten die Köpenicker am Mittag mit dem Flieger nach Berlin zurück. Am frühen Nachmittag stand für die Spieler ein Auslaufen auf dem Programm. Schon am Mittwoch (17.30 Uhr) steht beim starken Aufsteiger Würzburger Kickers das nächste Spiel auf dem Programm.

Für Offensivmann Kenny Prince Redondo, der in München geboren ist, war der Erfolg in der WM-Arena etwas ganz Besonderes. Vor den Augen etlicher Bekannter, Freunde und Familienmitglieder war er am Führungstor von Steven Skrzybski beteiligt. Zudem gelang ihm im 24. Zweitligaspiel beim 2:1-Siegtreffer sein erstes Zweitligator. «Als ich klein war, war es immer mein Traum in der Arena zu spielen. Besser geht es nicht, wenn man auch noch ein Tor schießt. Es hat mich befreit. Und die drei Punkte waren einfach geil», sagte Redondo.

Alle Mitspieler gönnten dem 22 Jahre alten Flügelflitzer das Premierentor. Es sei schön, dass sich Kenny Prince Redondo belohnt habe, meinte Abwehrchef Toni Leistner. Lob für Redondo gab es auch von Trainer Jens Keller. «Kenny ist immer motiviert. Er bringt enorme Qualität mit seiner Geschwindigkeit mit. Er läuft im Defensivverhalten gegen den Ball wahnsinnig gut an», sagte Keller: «Er hatte sich schon in den ersten Spielen die eine oder andere Chance herausgearbeitet. Diesmal hat er sich mit einem Tor und einer Vorlage belohnt.»

