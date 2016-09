Optimismus bei Union vor nächstem Auswärts-Gang

Union Berlin scheint allmählich in Schwung zu kommen. Bei 1860 München gab es den zweiten Sieg in Serie. Dieser Erfolg soll nun auch in den kurz hintereinander anstehenden Partien in Würzburg und daheim gegen St. Pauli bestätigt werden.

Berlin (dpa) - Den Sonntag durften die Fußballer des 1. FC Union Berlin entspannt bei ihren Familien verbringen. Trainer Jens Keller ließ seine Akteure nach dem umjubelten 2:1-Erfolg bei 1860 München vor der englischen Woche noch einmal Luft holen. Am Mittwoch (17.30 Uhr) beim starken Aufsteiger Würzburger Kickers und am Montag (26. September, 20.15 Uhr) im Heimspiel gegen den FC St. Pauli will Union die aktuelle Position im Vorderfeld der 2. Bundesliga behaupten. «Es ist noch Luft nach oben. Wir wollen uns oben festsetzen», sagte Verteidiger Christopher Trimmel.

In Würzburg muss Union allerdings auf Fabian Schönheim verzichten, der nach seiner umstrittenen Gelb-Roten Karte von München gesperrt ist. Bei der ersten Verwarnung war der Innenverteidiger von Schiedsrichter Florian Heft mit Mitspieler Collin Quaner verwechselt worden. Quaner und nicht Schönheim hatte vor 19 300 Zuschauern den Handelfmeter verursacht, der zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich führte. Nach einem Foul an Sascha Mölders flog Schönheim Anfang der zweiten Hälfte vom Platz. Ob Union gegen die Sperre Protest einlegen wird, ließ der Verein auf Nachfrage offen.

Gegen Würzburg will Kenny Prince Redondo an seine starke Leistung von München anknüpfen. Der Offensivspieler erlebte in seiner Geburtsstadt München einen ganz besonderen Tag. Vor den Augen von Bekannten, Freunden und Familienmitgliedern hatte er eine Aktie an der 1:0-Führung von Steven Skrzybski. Zudem gelang ihm in seinem 24. Zweitligaspiel beim 2:1-Siegtreffer das erste Zweitligator überhaupt. «Als ich klein war, war es immer mein Traum in der Arena zu spielen. Besser geht es nicht, wenn man auch noch ein Tor schießt», sagte der Spieler mit spanischen Wurzeln.

Lob für Redondo gab es auch vom Trainer. «Kenny ist immer motiviert. Er bringt enorme Qualität von der Geschwindigkeit mit», sagte der Keller. Den in Unterzahl mit großem Kampfgeist behaupteten Sieg konnte Redondo aber nur auf der Bank bejubeln. Nach der Ampelkarte für Schönheim war er aus taktischen Gründen durch Verteidiger Puncec ersetzt worden.

