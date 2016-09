dpa

Schauspieler Hilmar Thate ist tot

Der Theater- und Filmschauspieler Hilmar Thate ist tot. Thate starb bereits am 14. September im Alter von 85 Jahren in Berlin, wie eine Sprecherin der Akademie der Künste am Samstag unter Berufung auf die Familie mitteilte.

Thate, Ehemann von «Paul und Paula»-Star Angelica Domröse, war ein Star in der DDR, feierte aber auch im wiedervereinigten Deutschland große Erfolge. Als «Der König von St. Pauli» begeisterte er das Fernsehpublikum. Das Angebot, «Tatort»-Kommissar zu werden, lehnt er dagegen ab.

Thate wurde 1931 in Dölau bei Halle geboren. Am Theater arbeitete er mit Regiegrößen wie George Tabori und Ingmar Bergman zusammen.

Letzte Änderung: Samstag, 17. September 2016 14:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen