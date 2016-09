dpa

Schröter: Es ist berechtigt, Flüchtlings-Daten prüfen

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) unterstützt den Vorstoß des Generalstaatsanwalts Erardo Rautenberg, Flüchtlings-Daten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) beschlagnahmen zu lassen. «Wir müssen in der Tat zweifelsfrei wissen, wer sich überhaupt in unserem Land aufhält», sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Es handele sich um «ein völlig legitimes und berechtigtes Anliegen».

Es gehe um rund 18 000 Datensätze von Flüchtlingen, die 2015 über Ungarn und Österreich nach Brandenburg kamen, sagte Rautenberg dem RBB. Zu diesem Zweck habe er im Juni von der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) Beschlüsse beim Gericht beantragen lassen.

In 18 Fällen habe das Amtsgericht Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle bereits abgelehnt. Dagegen sei Beschwerde beim Landgericht Frankfurt (Oder) eingereicht worden. «In einem Fall ist auch hier unser Ansinnen zurückgewiesen worden», sagte Rautenberg der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor habe Rautenberg im April 2015 die BAMF-Spitze persönlich aufgefordert, die Datensätze zu übergeben. Laut RBB misstrauen mehrere Bundesländer den Identitätsprüfungen des BAMF. Etliche Dokumente hätten sich als Fälschungen herausgestellt.

«Rautenberg hat Recht, wenn er alle Möglichkeiten ausschöpfen will, um die Identität von Asylsuchenden zweifelsfrei festzustellen. Sollten sich die Vorwürfe gegen das BAMF bestätigen, wäre dies ein sehr ernstzunehmender Vorgang», sagte Schröter.

Letzte Änderung: Samstag, 17. September 2016 14:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen