Brandenburg: Flüchtlings-Identitäten zweifelsfrei klären

Zu Hunderttausenden gelangen 2015 Flüchtlinge ins Land. Nach der Festnahme von drei Syrern unter Terrorverdacht stellt sich die Frage, wie viele noch mit falschen Pässen kamen. Brandenburgs Generalstaatsanwalt verlangt Daten-Herausgabe.

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburg will die Identität der Flüchtlinge überprüfen, die 2015 über Ungarn und Österreich ins Land gekommen sind. Sie wurden aus Kapazitätsgründen nicht von der Bundespolizei überprüft. Deshalb verlangt Brandenburgs Generalstaatsanwalt Erardo Rautenberg vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die Herausgabe von 18 000 Flüchtlings-Datensätzen, die in der Mark erhoben wurden.

«Ich habe am 8. April hierzu den BAMF-Chef Frank-Jürgen Weise angeschrieben», sagte der Jurist am Samstag der Deutschen Presse-Agentur und bestätigte einen RBB-Bericht. Das Amt verweigerte aber die Herausgabe, erklärte in einem Antwortschreiben am 9. Mai, dass dieser Schritt unverhältnismäßig sei. Das BAMF sei außerdem nicht verpflichtet, diese Daten an Strafverfolgungsbehörden weiterzuleiten.