Landeswahlleiterin: Berliner wissen, dass es um viel geht

Die Berliner Landeswahlleiterin Petra Michaelis-Merzbach sieht in dem hohen Briefwahlanteil ein Anzeichen für eine hohe Wahlbeteiligung. «Ich glaube, die Berliner wissen auch, dass es morgen um viel geht», sagte Michaelis-Merzbach einen Tag vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus an diesem Sonntag dem RBB-Inforadio. Am Freitag hatte die Landeswahlleitung bekanntgegeben, dass mit 21,1 Prozent so viele Wahlberechtigte wie noch nie Unterlagen zur Briefwahl angefordert hätten. Es seien 525 364 Wahlscheine ausgestellt worden, vor fünf Jahren waren es noch 444 012. Zudem sind mit 2 485 363 Berlinern mehr Menschen wahlberechtigt als bei der Wahl 2011. Damals waren es 15 647 weniger.

Letzte Änderung: Samstag, 17. September 2016 14:00 Uhr

