dpa

Flaschenwürfe: Streit zwischen 50 Jugendlichen eskaliert

Rund 50 Jugendliche haben sich in eine gewalttätige Auseinandersetzung in Berlin-Karow verstrickt. Zeugen beobachteten, wie sich die teils betrunkenen Jugendlichen in der Nacht zum Samstag im Stadtrandpark «Neue Wiesen» mit Flaschen bewarfen, wie die Berliner Polizei am Samstag mitteilte.

Die Jugendlichen waren der Polizei zufolge einer Geburtstagseinladung eines 20-Jährigen im Internet gefolgt. Sie trafen sich am frühen Abend zunächst vor einem Supermarkt. Dann wurde ihnen mitgeteilt, dass die Großparty nicht genehmigt sei. Die Partygänger gingen wieder, kehrten aber in den Abendstunden zum Großteil zurück und gerieten mit einer weiteren Gruppe in Streit.

Ein 25-Jähriger erlitt während der Auseinandersetzung mehrere Schnittverletzungen und musste ambulant behandelt werden. Die Beamten notierten die Personalien aller Beteiligten. In vier Fällen wurde ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Letzte Änderung: Samstag, 17. September 2016 13:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen