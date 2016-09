dpa

Unis appellieren: Wählen undFremdenfeindlichkeit verhindern

Einen Tag vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus haben die Hochschulen in der Hauptstadt an die Menschen appelliert, wählen zu gehen. «Helfen Sie zu verhindern, dass Fremdenfeindlichkeit und Engstirnigkeit das Ansehen unserer vielfältigen und lebendigen Stadt beschädigen», heißt es in dem gemeinsamen Aufruf der Freien Universität, Humboldt Universität, Technischen Universität, Universität der Künste sowie der Einstein Stiftung und der Charité.

«Fremden- und flüchtlingsfeindliche Strömungen und Gruppierungen bedrohen nicht nur den Zusammenhalt demokratischer Gesellschaften, sondern auch die Grundpfeiler der Demokratie», heißt es außerdem in dem Appell, der auch im Internet zu finden ist. All das könne eine Atmosphäre schaffen, in der internationale Wissenschaftler nicht mehr in Berlin arbeiten wollten oder Studenten aus dem Ausland sich nicht mehr wohlfühlten, warnten die Hochschulen.

Am Sonntag wählt Berlin ein neues Abgeordnetenhaus. Jüngsten Umfragen zufolge könnte die rechtspopulistische AfD dabei auf 10 bis 15 Prozent kommen und erstmals den Einzug ins Berliner Parlament schaffen.

