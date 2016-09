Deutscher Wetterdienst zieht nach Stahnsdorf

Der Wetterbericht für Berlin-Brandenburg kommt ab November aus Stahnsdorf. Die Potsdamer Niederlassung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zieht wegen Bauarbeiten für vier Jahre auf ein ausgedientes Kasernengelände, wie eine DWD-Sprecherin einen Bericht der «Potsdamer Neusten Nachrichten» (Samstag) bestätigte. Nach langem Hin und Her soll jetzt die alte Regionalzentrale in einem Waldgebiet am Potsdamer Stadtrand abgerissen und durch einen rund 32 Millionen Euro teuren Neubau ersetzt werden.

Der Umzug der rund 170 Mitarbeiter von Potsdam nach Stahnsdorf stelle eine logistische Herausforderung dar, weil bestimmte Arbeitsbereiche der Wettervorhersage durchgehend besetzt sein müssen. Daher werden zunächst in Stahnsdorf die wichtigsten Arbeitsbereiche aufgebaut, bis der letzte Schreibtisch Potsdam verlässt.

Neben den Wettervorhersagen sind die Potsdamer auch für besondere Aufgaben zuständig: Sie sorgen unter anderem dafür, dass in Ostdeutschland die technische Infrastruktur und die Messanlagen des DWD funktionieren. Außerdem bieten sie Klimaberatungen für fast alle neuen Bundesländer an: Bei strittigen Versicherungsfragen nach Unwettern erstellen sie etwa für Gerichte meteorologische Gutachten. Die Experten sind zudem deutschlandweit gefragt, wenn es um die Berechnung von Schnee- und Eislasten auf Bauwerken geht.

Letzte Änderung: Samstag, 17. September 2016 13:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen