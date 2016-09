Brands und Neuling Masur bilden Davis-Cup-Doppel gegen Polen

Daniel Brands und Davis-Cup-Debütant Daniel Masur bilden am Samstag wie angekündigt das deutsche Doppel im Relegationsspiel gegen die Tennis-Auswahl aus Polen. Der deutsche Kapitän Michael Kohlmann verzichtete nach den mühsamen Einzelsiegen von Jan-Lennard Struff und Florian Mayer am Freitag auf Änderungen. Auch Struff war noch eine Option für das Doppel, kann nun aber wie Mayer am Sonntag ausgeruht in sein zweites Einzel gehen. Bei Polen werden wie angekündigt die Spezialisten Marcin Matkowski und Lukasz Kubot antreten. Die Gäste müssen gewinnen, bei einer Niederlage ist der deutsche Verbleib in der Weltgruppe vorzeitig perfekt.

Der Beginn der Partie verzögert sich nach heftigem Regen im Berliner Grunewald um eine halbe Stunde. Sie soll nun um 13.30 Uhr anfangen.

Quelle: dpa

