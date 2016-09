dpa

Waldbrandgefahr trotz Regens weiter hoch

Die Waldbrandgefahr in Brandenburg bleibt trotz Regens weiter hoch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Potsdam mitteilte, kam es in der Nacht zu Samstag vor allem südlich von Berlin zu Niederschlägen. Viel bewirkt hätten sie aber nicht, der Boden sei nur angefeuchtet worden, sagte eine DWD-Meteorologin. «Damit es im Land richtige Entspannung geben kann, müsste es eine Woche lang starken Landregen geben», sagte Brandenburgs Waldbrandschutz-Beauftragter, Raimund Engel, der Deutschen Presse-Agentur am Samstag.

Bis Mitte kommender Woche seien keine weiteren Regenwolken in der Region in Aussicht, so der DWD weiter. In neun Landkreisen galt am Samstag noch die höchste Waldbrandwarnstufe fünf. Nur in Oberhavel, Barnim, in der Prignitz und Uckermark blieb die Warnstufe bei einer Vier.

Letzte Änderung: Samstag, 17. September 2016 12:50 Uhr

dpa

