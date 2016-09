Zwei Autos in Berlin-Reinickendorf abgebrannt

In Berlin-Reinickendorf sind in der Nacht zum Samstag zwei geparkte Autos ausgebrannt. Ein Anwohner in der Hennigsdorfer Straße hatte gegen 2.00 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Diese löschte kurze Zeit später den Brand. Verletzt wurde niemand. In der Nähe des Brandorts wurde ein 24-jähriger, angetrunkener Mann gefunden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt.

Letzte Änderung: Samstag, 17. September 2016 11:10 Uhr

Quelle: dpa

