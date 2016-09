Berliner Polizei stoppt Fahrer eines illegalen Autorennens

Die Polizei hat am Freitagnachmittag einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der ein illegales Autorennen in Berlin-Mitte fuhr. Gegen 16.15 Uhr ließen zwei Fahrer an einer roten Ampel Unter den Linden Ecke Friedrichstraße ihre Automotoren laut aufheulen, wie ein Sprecher der Berliner Polizei am Samstag mitteilte. Als die Ampel auf grün schaltete, beschleunigten die Fahrer und rasten mit quietschenden Reifen los.

Einer der Fahrer konnte in der Charlottenstraße gestoppt werden. Bei der Kontrolle wurden nicht genehmigte Autoteile festgestellt, darunter Fahrwerksfedern und Reifen ohne Zulassung. Der 34-Jährige Fahrer erhielt eine Anzeige wegen eines Rotlichtverstoßes und muss nun die Zulassung für die getunten Autoteile vorlegen.

Letzte Änderung: Samstag, 17. September 2016 11:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen