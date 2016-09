dpa

Innenminister wirft Flüchtlings-Bundesamt Schlamperei vor

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)schwere Versäumnisse beim Umgang mit gefälschten Pässen vorgeworfen. Bei Stichproben von Flüchtlingspässen in Bayern habe es einen erheblichen Anteil von Fälschungen und von nicht zutreffenden Identitäten gegeben, sagte Herrmann am Samstag im rbb-Inforadio. «Das können wir angesichts der aktuellen Gefahren mit der Sicherheitslage in unserem Land nicht vereinbaren.» Nach rbb-Recherchen stellten bayrische Fahnder allein in Garmisch-Partenkirchen bei einer Stichprobe 19 gefälschte Pässe sicher. Am Dienstag waren drei Syrer unter Terrorverdacht in Schleswig-Holstein festgenommen worden, die mit mutmaßlich gefälschten Pässen nach Deutschland gelangten.

