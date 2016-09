dpa

BAMF: Keine Hinweise auf beanstandete Flüchtlings-Pässe

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat Vorwürfe zurückgewiesen, es habe gefälschte Pässe von Asylbewerbern wiederholt nicht erkannt. Der Behörde lägen derzeit keine konkreten Hinweise aus den Bundesländern vor, dass vom BAMF akzeptierte Pässe dort beanstandet worden seien, hieß es in einer Stellungnahme am Samstagabend. Zuvor hatte der Sender rbb über schwere Vorwürfe mehrerer Bundesländer berichtet. Unter anderem Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) erklärte, bei Stichproben von Flüchtlingspässen seien Fälschungen und nicht zutreffende Identitäten in einem erheblichen Anteil entdeckt worden.

«Die Überprüfung der Identitätspapiere ist ein routiniertes und eingeübtes Verfahren des BAMF im Zusammenspiel mit anderen Behörden», hieß es in einer Mitteilung des BAMF. Sofern sich aus konkreten Fällen neue Erkenntnisse ergäben, wolle man dies aber «aktiv angehen». Die Behörde hat eigenen Angaben zufolge seit März dieses Jahres 53 603 Dokumente geprüft; 3311 davon wurden beanstandet.

Samstag, 17. September 2016

Quelle: dpa

