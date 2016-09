dpa

Kein Fischsterben im Pastlingsee in diesem Sommer

Anders als im vergangenen Jahr ist in diesem Sommer ein massives Fischsterben im Pastlingsee in Südbrandenburg ausgeblieben. Das teilte der Gewässerverband Spree-Neiße mit. Der Badesee in der Gemeinde Schenkendöbern (Spree-Neiße) verliert seit Jahren aus bislang ungeklärter Ursache Wasser. Weil im vergangenen Sommer große Hitze hinzukam, spitzte sich die Lage zu und es verendeten viele Fische. Im Herbst 2015 startete deshalb ein Projekt, bei dem der Gewässerverband Grundwasser zuleitet, um den Wasserstand anzuheben. Die Genehmigung läuft den Angaben zufolge Ende Oktober aus. Ob das Projekt verlängert wird, sei noch nicht geklärt.

