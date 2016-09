Fachkräftemangel bei Erziehungshelfern beklagt

Der Fachkräftemangel in Brandenburg macht sich auch bei Erziehungshilfeeinrichtungen bemerkbar. «Uns fehlt zunehmend Personal, das bereit und qualifiziert ist, in Wechselschichten, am Wochenende und mit Nachtbereitschaften zu arbeiten», sagt etwa Robert Kühr vom Landesverband privater Kinderheime (VPK). Zugleich wächst die Zahl der Kindern und Jugendlichen, die in Einrichtungen der Erziehungshilfe untergebracht sind, seit Jahren. Laut Potsdamer Bildungsministerium waren 2014 fast 5300 Plätze belegt - über 1000 Plätze mehr als noch im Jahr 2004.

