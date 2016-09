dpa

Zehntausende bei Anti-TTIP-Demonstration in Berlin erwartet

Zehntausende Menschen werden am Samstag bei einer Anti-TTIP-Demonstration in Berlin erwartet. Zu den insgesamt in sieben Städten stattfindenden Protesten rief ein Bündnis aus Gewerkschaften und Initiativen auf. Allein in Berlin rechnen die Veranstalter mit rund 80 0000 Demonstranten. Angemeldet wurden laut einem Sprecher der Berliner Polizei 100 000 Teilnehmer.

Der Demonstrationszug gegen die geplanten Freihandelsabkommen CETA und TTIP beginnt am Alexanderplatz (12.00 Uhr), zieht über die Karl-Marx-Allee nach Friedrichshain zu Warschauer Straße und an der Spree entlang zurück zum Alex. Unter den Teilnehmern werden Vertreter des DGB und von Verdi sowie Politiker von SPD, Grünen und Linken sein. Unter dem Motto «Für einen gerechten Welthandel» wird zur gleichen Zeit auch in Hamburg, München, Köln, Frankfurt/Main, Stuttgart und Leipzig demonstriert.

Neben den Anti-TTIP-Demonstraten ziehen am Samstag auch rund 7000 Abtreibungsgegner und 4000 Gegendemonstranten linker Gruppierungen, die für mehr sexuelle Selbstbestimmung plädieren, durch Berlin-Mitte.

Letzte Änderung: Samstag, 17. September 2016 01:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen