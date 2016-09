Eisbären Berlin starten erfolgreich in die neue Saison

DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin ist der Start in die neue Saison geglückt. Der siebenmalige Champion setzte sich zum Auftakt deutlich mit 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) gegen die Straubing Tigers durch. Für den Champions-League-Teilnehmer waren die Neuzugänge Nick Petersen (18./49. Minute) sowie Jamie MacQueen (46.) erfolgreich. Zudem traf neben Petersen auch Darin Olver doppelt (38./52.).

Vor 11 778 Zuschauern gab Eisbären-Verteidiger Bruno Gervais nach seinem Kreuzbandriss und seiner monatelangen Pause am Freitagabend sein Comeback. Gegen den niederbayrischen Außenseiter in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gerieten die Eisbären zwischenzeitlich wegen Strafzeiten in Probleme. Nach dem Ausgleich durch Jeremy Williams (30.) mussten die Gastgeber im zweiten Drittel eine doppelte Unterzahl überstehen. Im Schlussdrittel sorgten die Berliner aber frühzeitig für die Vorentscheidung.